KKN – Nessun contatto con Italiano, al momento non c’è fretta nella scelta del nuovo allenatore

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della situazione legata al nuovo allenatore del Napoli. Piacciono i nomi di Vincenzo Italiano (per cui Aurelio De Laurentiis ha espresso la sua stima) e Thiago Motta, ma al momento non ci sono contatti per averli la prossima stagione sulla panchina partenopea. Il primo nome della lista parrebbe essere quello di Luis Enrique, ma al momento per quanto riguarda la dirigenza non c’è fretta per la scelta del nuovo tecnico.