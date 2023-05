Il Mattino – Italiano al Napoli solo in un caso

L’edizione odierna de Il Mattino approfondisce la questione allenatore. L’addio di Luciano Spalletti sembrerebbe imminente. Ci vorrà un grande sostituto per allenare i calciatori che il prossimo anno avranno il tricolore cucito sul petto. Secondo il quotidiano napoletano, Vincenzo Italiano sembrerebbe il profilo giusto per il Napoli. Per prenderlo, però, servirà l’ok di Commisso. Il tecnico della Viola ha un contratto fino al 2024, Aurelio De Laurentiis ha rapporti idilliaci con l’italoamericano e senza il suo consenso non inizierà alcuna trattativa.