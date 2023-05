Gazzetta – Napoli si pensa al futuro, ADL pre allerta Accardi dell’Empoli: i dettagli

Pietro Accardi sarà il nuovo ds azzurro? Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli lo avrebbe già pre allertato in caso di addio di Cristiano Giuntoli dagli azzurri:

“In attesa di capire quale sarà il destino di Giuntoli, il Napoli ha allertato il d.s. dell’Empoli, Pietro Accardi. Ovviamente è tutto imbastito: senza garanzie assolute. Non può essere altrimenti per una partita così delicata. Non va mai trascurata, infatti, la rilevanza degli aspetti diplomatici. La rivalità tra le due società, Napoli e Juve, negli anni ha offerto tanti spunti. E contrasti”. Scrive il quotidiano.