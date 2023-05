Gasperini svela: “Futuro? Non leggo news su di me”

Uno dei nomi accostati al Napoli per sostituire Spalletti è Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta è già stato vicino agli azzurri, ma in queste ultime settimane si candida davvero per sedersi sulla panchina dei Campioni d’Italia. Gasperini è stato intercettato in occasione dell’evento Accademia dello Sport per Solidarietà Bergamo 2023. Gli hanno chiesto del suo futuro, ecco come ha risposto:

“Le news sul mio futuro? La mia fortuna è che non le guardo, abbiamo anche poco tempo. Poi sul web ci sono talmente tante cose, ma la cosa migliore è guardare poco e avere la concentrazione su queste due partite. C’è già la sicurezza che siamo tornati in Europa, ora abbiamo l’opportunità di migliorare il tipo di coppa, siamo teoricamente dentro a tutte, a due giornate dal termine questo ci dà grande energia£.