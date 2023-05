Daily Mirror – Kim Min-jae la prossima stagione giocherà al Manchester United

Kim Min-jae indosserà la maglia del Manchester United nella prossima stagione. Ad annunciarlo è il tabloid inglese Daily Mirror, sicuro che il coreano lasci il Napoli per intraprendere la sua nuova avventura calcistica in Premier League. Secondo i colleghi, la dirigenza inglese avrebbe raggiunto un accordo totale con l’ex Fenerbahce. E non è tutto, perché si prosegue parlando di Victor Osimhen. L’allenatore dei Red Devils Erik ten Hag infatti ha individuato in lui il grande obiettivo per rinforzare l’attacco.