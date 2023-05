CdS – Kim al Manchester United, il suo erede e l’incasso del Napoli

Questa mattina il Corriere dello Sport si sofferma, tra le altre cose, sul futuro di Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano sta aspettando l’apertura della finestra dal 1° al 15 luglio, periodo in cui sarà valida la clausola rescissoria per l’estero. Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni è sicuro: il prossimo anno Kim giocherà con la casacca del Manchester United. Ecco cosa scrive in merito.

“Kim aspetta che apra la finestra, poi volerà al Manchester United, e quei 58 milioni (in parte) saranno utilizzati per acquistare il suo erede che sia Scalvini o anche no, uno straniero, con il quale rimettere al posto il muro di campionato con la miglior difesa. Sarà probabilmente il primo passo del mercato che verrà, per non indugiare troppo e non rischiare di trovarsi scoperto in un ruolo chiave”.