CdS- Asse Bari-Napoli, triplo affare per gli azzurri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe fare “shopping” al Bari. I pugliesi sono attualmente impegnati nei playoff che potrebbero spalancargli le porte della Serie A dopo un solo anno di B. Sono attualmente 3 i profili che piacciono molto al Napoli. Si tratta di Leonardo Benedetti, Elia Caprile e Walid Cheddira. Ecco cosa scrive a riguardo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.

“Triplo affare sull’asse Bari-Napoli? In atto un vero e proprio affare di famiglia, se vogliamo definirlo scherzosamente così, tra Aurelio e Luigi De Laurentiis. Il Napoli infatti ha messo gli occhi su tre calciatori che si stanno mettendo in mostra con la maglia dei biancorossi allenati da Mignani. Il Bari in questo momento è concentrato sui playoff che potrebbero spalancargli la possibilità di approdare subito in serie A dopo una sola stagione in cadetteria. Nel mirino del Napoli sono finiti tre calciatori del Bari. In porta piace davvero tanto Caprile, il quale potrebbe prendere il posto di Gollini qualora l’Atalanta non rivedesse al ribasso le cifre del riscatto del cartellino (opzione in forza al Napoli). Nella lista ci sono finiti anche il centrocampista Benedetti ed anche l’attaccante Cheddira che già da due stagioni viene monitorato con grande attenzione”.