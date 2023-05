Calamai: “Luis Enrique è molto adatto al Napoli e saprebbe come gestire la piazza”

Luca Calamai, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato del possibile approdo dell’ex Ct della Spagna Luis Enrique sulla panchina del Napoli.

“A me piacerebbe molto, credo che arricchirebbe molto il nostro calcio. Lo vedo adatto al mondo di Napoli, ha il sangue caldo ma sa come gestire la piazza. Credo che sarebbe veramente la soluzione migliore e potrebbe dare anche la forza giusta alla società per trattenere i giocatori importanti. Se fossi io a scegliere punterei fortemente su Luis Enrique”.