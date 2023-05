Bologna-Napoli sarà diretta da Marcenaro di Genova. Valeri al Var

Sono state appena diramate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentasettesima giornata di Serie A. In quest’occasione, il Napoli sfiderà il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara il giorno domenica 28 maggio alle ore 15. Per l’occasione, l’arbitro della sfida sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova. A presiedere il Var sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Di seguito, la designazione completa.

BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00

MARCENARO

BRESMES – TRINCHIERI

IV: MASSA

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.