Ventura: “Gasperini? La difesa a tre può essere un problema. Conte? Kvaratskhelia non avrebbe ruolo”

Gian Piero Ventura, ex allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato a proposito del possibile approdo di Gian Piero Gasperini e di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

“Gasperini? La difesa a tre può essere un problema, gioca in modo diverso rispetto a come ha giocato il Napoli. Bisognerebbe convincere i giocatori a fare cose che non hanno mai fatto, poi è un problema ma credo che sia facilmente risolvibile dal punto di vista tecnico. Non sminuiamo Gian Piero, ma il suo modo di giocare non è adatto a tutti ed è più facile che si adatti un giocatore che non un’intera squadra. Conte? Ha un carattere particolare, non è semplice confrontarsi con lui ma tecnicamente non è un grandissimo problema arrivare a Napoli. Gioca con il 3-5-2, ma con questo schema Kvaratskhelia non avrebbe ruolo”.