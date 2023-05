Tmw – Piace Luis Enrique, ma De Laurentiis è pronto a fare un ultimo tentativo con Spalletti

Aurelio De Laurentiis, prima di provare ad ingaggiare un altro allenatore, è pronto a fare un ultimo tentativo con Luciano Spalletti. Il presidente è intenzionato a ricucire un rapporto che al momento appare molto difficile da ricostruire. La strada non è semplice, ma ADL sembra pronto a giocare la sua ultima carta. In caso di mancato accordo con l’attuale tecnico, il sogno resta quello di Luis Enrique, un nome per il quale il patron sta direttamente lavorando, vista la difficoltà nel portarlo all’ombra del Vesuvio. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.