L’edizione odierna di Sportmediaset ha annunciato l’accordo tra il Presidente e Luciano Spalletti circa il futuro del tecnico di Certaldo. De Laurentiis ha accettato la decisione del mister di non continuare come guida tecnica del Napoli e di prendersi una pausa. ADL lo lascerà libero di andare, ma avendo già esercitato l’opzione di rinnovo, Spalletti dovrà stare un anno fermo per poi tornare ad allenare nel 2024 quando il suo contratto sarà scaduto.