Sky – Di Marzio: “Dubito che Luis Enrique venga a Napoli, vi spiego”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare del prossimo allenatore del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Luis Enrique al Napoli? Chapeau per De Laurentiis se riuscisse a convincere il tecnico spagnolo, ho però dei dubbi che figure di questo tipo non aspettino altre soluzioni internazionali con programmi diversi. Se De Laurentiis riuscisse a convincere Luis Enrique avrebbe fatto un’altra grande operazione delle sue quando deve scegliere un allenatore. Luis Enrique, Conte, Nagelsmann sono tutti allenatori top, se riuscisse a portarli tanto di cappello, ma ho qualche dubbio anche per le condizioni economiche. Luis Enrique è abituato ai centri sportivi di Barcellona e della Spagna dove ci sono 300 campi di allenamento, va a Castel Volturno dove c’è quel centro sportivo e può fare un po’ di fatica ad adattarsi a quel tipo di realtà. Conoscendo come lavorano Luis Enrique e Nalgesmann, le mie perplessità sono più per quello che per l’aspetto economico. Per il Napoli penso più alle figure di Italiano e Motta, poi magari mi sbaglio”.