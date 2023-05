La bomba di Cassano: “Penso che Allegri verrà cacciato dalla Juve e andrà al Napoli”

Antonio Cassano, alla Bobo Tv, ha parlato del tema allenatore che sta tenendo banco negli ultimi giorni in casa Napoli: “De Laurentiis ha avuto problemi con tutti gli allenatori che ha avuto. Prima Sarri, poi Ancelotti e adesso sta facendo il disastro più grande con Spalletti. Quale allenatore accetterà mai di trovarsi in una situazione del genere? Penso ad un giovane per guadagnare tanti soldi e fare una grande esperienza in una piazza incredibile e giocare la Champions. Di grandi penso ad Allegri che verrà cacciato dalla Juventus. Secondo me alla fine andrà così, Allegri andrà al Napoli”.