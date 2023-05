KKN – Panchina Napoli, salgono le quotazioni di Luis Enrique, ma spunta un nome a sorpresa

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è trattato della situazione legata alla panchina del Napoli, viste le difficoltà nel mantenere Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Secondo quanto rivelato, starebbero salendo le quotazioni dell’ex Ct della Spagna Luis Enrique. Tuttavia, è spuntato fuori un nuovo nome, ovvero quello di Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza, che al suo primo anno in Serie A ha sorpreso tutti per la qualità del gioco espresso in terra brianzola.