Il Mattino – Napoli, triplo affare con l’Empoli? La situazione e le cifre

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito di un possibile scenario di mercato riguardante il Napoli. La dirigenza non è intenzionata a smuoversi dal suo salary cup, per questo non vi saranno spese eccessive sul mercato. Sul tavolo, ci sarebbero i tre talenti dell’Empoli Guglielmo Vicario, Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi. Per quest’ultimo la valutazione fatta dalla società toscana è quella di 40 milioni di euro. Restano però aperte le piste riguardanti i talenti dell’Udinese Lazar Samardzic e Simone Pafundi, oltre che Armand Laurienté e Davide Frattesi del Sassuolo.