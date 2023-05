Gazzetta: “Zielinski, futuro in bilico. Potrebbe restare a una condizione”

Non solo la questione allenatore tiene banco in casa Napoli. Sul versante delle cessioni, tra gli altri, bisognerà vedere cosa succederà con Piotr Zielinski, che ha un contratto in scadenza nel 2024.

Il polacco vorrebbe rimanere e spera che il suo agente apra un discorso di prolungamento col club, ma i suoi 3,5 milioni netti di ingaggio sono border line rispetto ai limiti fissati dal club, che proporrebbe uno stipendio un po’ al ribasso. Accetterà Zielu oppure dopo lo scudetto, con la partenza di Luciano Spalletti, magari lo consiglierà a cercare nuovi stimoli altrove? Vedremo cosa succederà sul mercato, dopo le offerte del West Ham rifiutate un anno fa.

Fonte: Gazzetta dello Sport