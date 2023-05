Angelo Forgione, scrittore e giornalista tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del prossimo allenatore del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Preferisco godermi lo scudetto fin quando non parla il presidente. Chissà quello che è in pole chi è. Gasperini? Lo trovano alla barriera di Napoli Nord e lo fermano lì, non può entrare a Napoli, è totalmente impopolare”.