De Maggio: “Ho chiamato De Laurentiis, mi ha tranquillizzato sul nuovo allenatore”

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato di aver telefonato in mattinata Aurelio De Laurentiis nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente ha riferito al collega che non c’è da preoccuparsi per questo e che c’è da rimanere sereni. “Stamattina ho chiamato Aurelio Di Laurentiis per rivolgergli gli auguri di compleanno come di consueto. Non l’ho mai sentito così sereno in 18 anni. Gli ho parlato di “difficoltà”, riferendomi ai tanti nomi circolati per la panchina del Napoli, lui mi ha risposto dicendomi “Nessuna difficoltà, il cielo è azzurro” ed ha tranquillizzato un po’ tutti”.