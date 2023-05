Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato intercettato da alcuni giornalisti al momento dell’ingresso al Coni per l’assemblea della Lega Serie A prevista per oggi. Come riportato dal portale Tuttomercatoweb, gli è stata posta una domanda a proposito della permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea. Il patron non ha risposto ed ha proseguito per la sua strada senza compiere alcun cenno.