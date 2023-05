CdS: “Kvara-Kim-Osimhen, il futuro dei tre assi azzurri”

Il gioco delle tre carte. Dei tre assi: due scoperti, uno coperto. Il tris scudetto: Kvara giocherà ancora con il Napoli e anzi rinnoverà a giugno per un altro anno; Kim, invece, andrà via nel momento stesso in cui il Manchester United perfezionerà l’attivazione dei meccanismi della clausola rescissoria da 58 milioni di euro; Osi, per finire, è in attesa di capire se trionferà la linea annunciata da De Laurentiis – «Venderlo? Giammai» – oppure se l’assalto delle grandi d’Europa a caccia di gol, e dunque di un centravanti super come lui, produrrà la proposta indecente e irrinunciabile dal punto di vista del club da 150 milioni.

Proposta che poi, sia ben chiaro, dovrà anche incontrare l’entusiasmo di Victor: vuole la Champions esattamente come la voleva un anno fa, quando attraverso il suo manager Roberto Calenda chiarì che non avrebbe accettato di andare allo United, all’epoca fuori dalla corte della regina delle coppe, nel fantomatico scambio mai decollato con Cristiano Ronaldo.

Fonte: Corriere dello Sport