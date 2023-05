CdS: “De Laurentiis e Simeone a Roma da Papa Francesco”

Il calcio, in Vaticano, nel suo piccolo è una fede: il giorno in cui Jorge Mario Bergoglio divenne Papa Francesco, nelle biografie che raccontavano le passioni della sua giovinezza comparve ovviamente il football e la sua simpatia per il San Lorenzo de Almagro, guarda un po’ la squadra che fu del Pocho Lavezzi. Napoli, calcisticamente, vuol dire Maradona, per Papa Bergoglio «un poeta in campo e un uomo fragile nella vita» e domani pomeriggio alle 15.30 in udienza privata in Vaticano, la maglia ch’è stata di Diego, e che ora indossa il Cholito, verrà donata a Sua Santità dal presidente dei neo campioni d’Italia, Aurelio De Laurentiis, e da Giovanni Simeone.

Fonte: Corriere dello Sport