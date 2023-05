CdM: “Tournée in Corea, stabilita la partenza. Il programma”

La gioia per lo scudetto è ancora viva, si prepara la grande festa del 4 giugno, quando ci sarà la cerimonia di consegna della coppa a capitan Di Lorenzo. Non sarà l’ultimo atto della stagione perché poi ci sarà la tournée in Corea del Sud, a casa di MinJae Kim.

La partenza è prevista nella serata di lunedì 5 giugno con il ritorno previsto per domenica 11, un periodo breve in cui saranno concentrate una o due amichevoli contro il Maiorca dell’altro sudcoreano Kang-In Lee, talento classe ‘2001 che si mise in mostra anche nella sfida estiva al Patini di Castel di Sangro.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno