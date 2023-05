Cannavaro: “Veder andar via Spalletti adesso dispiace. Io allenatore del Napoli…”

Fabio Cannavaro, ex Juve e Napoli, ha parlato della situazione delle sue ex squadre alla stazione Termini per l’evento di presentazione della Coppa Italia Frecciarossa: “Con la sentenza della Juve si è persa un po’ credibilità nel sistema, non la credibilità del campionato perchè è giusto che chi sbaglia paghi però magari si sarebbe dovuta aspettare la fine del campionato e poi fare le sentenze”.

Allenare il Napoli? “Dovete domandarlo al Presidente non a me. E’ stato un anno quasi perfetto per il Napoli e vedere spalletti andare via in questo momento dispiace”.