The Sun- Kim sempre più lontano dagli azzurri! Il pressing del Manchester per surclassare il Psg..”

Secondo il giornale inglese “The Sun”, la pertinacia del Manchester United si fa sempre più martellante. Il Manchester United fa pressioni sul Napoli per cedere il difensore coreano Kim Min-jae, inseguito anche dal Paris Saint-Germain. Ebbene si, il tabloid inglese riferisce la volontà dello United di pagare la clausola rescissoria di 45 milioni di euro, attiva dal primo luglio, ma anche a rilanciare l’offerta, per sgominare l’altra contendente. Dove sarà il futuro del centrale neo-campione d’Italia non si sa, molto probabilmente lontano dal Vesuvio.