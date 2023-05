Repubblica – Giuntoli e Spalletti lontano da Napoli: i motivi della loro scelta

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sulle motivazioni che avrebbero spinto Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti ad allontanarsi dalla panchina azzurra:

“Rivoluzione in casa Napoli: non solo l’addio annunciato di Cristiano Giuntoli, ma anche quello inaspettato di Luciano Spalletti. Via dunque gli artefici principali di un’impresa destinata a restare nella storia. Entrambi hanno detto basta e non hanno intenzione di fare passi indietro, pur rimettendoci a fronte dei rispettivi contratti fino al 2024 poiché non è una questione di soldi ma di stimoli. La stanchezza e l’appagamento sono due fattori decisivi negli addii di Spalletti e Giuntoli. Non c’entra invece la paura di non potersi ripetere a Napoli. De Laurentiis ha già iniziato il cast allenatori”. Sembrerebbe essere solo una questione di stimoli, ma cosa ne pensano i tifosi azzurri?