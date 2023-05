Possono i giocatori della Svizzera giocare online su un casinò italiano?

I siti casinò online italiani devono essere regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per essere regolari per i giocatori che si trovano all’intero del paese oppure per i giocatori stranieri. Ci possono essere comunque delle restrizioni geografiche a seconda delle leggi locali e autorizzazioni ottenute per operare legalmente. Vediamo nell’articolo seguente cosa riservano i siti italiani ai giocatori svizzeri.

Quindi, se un casinò che si trova sul territorio italiano, se non ci sono restrizioni per i giocatori svizzeri, essi possono giocare sul sito. Bisogna sempre fare attenzione ai termini e condizioni del casinò per non avere ulteriori problemi per quanto riguarda i documenti necessari alla verificazione, depositi e prelievi. A causa della legge svizzera, i casinò sono autorizzati a operare sul territorio del paese solo attraverso una licenza ufficiale liberata dal governo di Svizzera e la stessa cosa vale per i giocatori, infatti le autorità suggeriscono ai giocatori di usare solamente casinò con licenza regolata da CFMJ. Non è un’ostacolo per i casinò stranieri affidabili regolati dalle licenze maltese, quella del governo di Curacao oppure AAMS ad accettare i giocatori svizzeri.

Cosa spinge i giocatori svizzeri a cercare un casinò straniero?

Prima di tutto, bisogna specificare che un operatore è dichiarato “regolare” solo se presente fisicamente sul territorio della Svizzera. Fino al 2018, era illegale in Svizzera avere un conto di gioco online, i giocatori dovevano recarsi al casinò per scommettere. Per quanto riguarda il processo di registrazione, depositi, prelievi e verifica dei documenti, i casinò si comportano al pari di quelli italiani, regolati da AAMS. In conclusione, possiamo dire che i giocatori svizzeri sono alla ricerca di un ambiente più libero, bonus estremamente generosi, depositi e prelievi veloci e limiti maggiori rispetto al loro paese. Inoltre, si deve specificare che le autorità della Svizzera non saranno in grado di offrire ricorso legale all’interno del territorio italiano se un giocatore svizzero avesse problemi.

I giocatori della Svizzera devono prestare attenzione maggiore al casinò scelto per aprire un conto. Si consiglia sempre di contattare il servizio clienti e leggere attentamente i termini e condizioni. Se un casinò è disponibile in Svizzera non significa automaticamente che può essere usato senza avere problemi, possono essere delle restrizioni di scommessa, alcuni giochi slot, jackpot e live casinò non disponibile. Ciò non significa che non possono aprire un conto di gioco, un casinò regolato dalle leggi italiane chiederà sempre dei documenti italiani per verificazione (documento d’identità, codice fiscale), documenti che appartengono alle persone nate sul territorio italiano oppure con una residenza ufficiale all’interno del territorio. Inoltre, il sito sarà in grado di verificare l’indirizzo IP e bloccarlo se ritiene che l’acceso non appartiene ad un provider italiano di internet. Per verificare se un casinò è regolare in Svizzera, anche se italiano, il sito ti verrà mostrato nella lingua dello stato.

Come scegliere un casinò online?

Ci sono sempre dei punti da tenere conto quando scegliamo di aprire un conto di gioco su un casinò non aams:

• Lincenza del casinò

• Bonus interessanti

• Protezione SSL

• Assortimento di giochi

• Tempistiche rapide delle transazioni

• Supporto tecnico.

Molto importante, come abbiano accennato, è la licenza del casinò, inoltre non vogliamo perdere il saldo giocando su siti dove non possiamo verificare l’account di gioco. La maggioranza dei casinò italiani richiedono la verifica d’identità attraverso dei documenti rilasciati dallo stato italiano come la carta d’identità o il codice fiscale. Visto che ne parliamo di siti esteri, dobbiamo fare attenzione ai metodi di pagamento, si consiglia sempre di evitare commissioni nel cambiare valuta, per questo abbiamo a disposizione gli e-wallet come Skrill, PaysafeCard o Neteller per usare come metodo di deposito mentre per i prelievi possiamo utilizzare anche dei titoli classici come Visa, MasterCard perchè le commissioni di ritiro non variano rispetto ai giocatori italiani.

Reti virtuali (VPN)

I giocatori usano spesso le VPN per accedere ai siti di casinò quando si trovano fuori dall’Italia. Le VPN creano una maschera che ci permette di collegarci a un sito senza rivelare il nostro indirizzo IP. Al contrario, sfruttiamo un altro IP fornito dal server VPN. In questo modo, la VPN nasconde la nostra posizione geografica e impedisce al sito che stiamo utilizzando di identificare dove ci troviamo effettivamente. Di conseguenza, le VPN possono essere utilizzate per ingannare i casinò online e far loro credere che ci troviamo in Italia quando non è così.

Non suggeriamo l’uso di VPN perché va contro le condizioni del casinò online. Se scoprono l’utilizzo di una VPN, possono bloccare il vostro conto e togliervi qualsiasi scommessa legata alla VPN. Perdere le vincite non vale il rischio.

Top online casinò per i giocatori svizzeri

Anche se in qualche modo limitati, ci sono dei siti molto conosciuti che hanno una partnership con quelli della Svizzera ed i giocatori svizzeri possono aprire degli account senza problemi.

1. 888casino

2. Betway

3. LeoVegas

4. Casino.com

5. Lottomatica

Rimane solo a decidere quale è il migliore, a seconda del tipo di giocatore.

Conclusione

La maggioranza dei casinò italiani sono regolati dalle leggi interne del paese ma i termini e le condizioni variano da uno all’altro. Alcuni permettono a tutti i tipi di giocatori di scommettere e avere un conto di gioco regolare, alcuni richiedono la cittadinanza italiana. Come detto sopra, per evitare la perdita di denaro e tempo, si deve sempre contattare il servizio clienti e chiedere se il sito è completamente regolare in Svizzera, esiste comunque una lista dalla quale scegliere quindi non trovare un casinò dove giocare è difficile.