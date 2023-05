Marchetti: “La situazione di Spalletti è chiara, per adesso non c’è un nome favorito rispetto ad altri”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Marte Sport Live: “Spalletti? La situazione mi sembra abbastanza definita. Le parole dell’allenatore di domenica sera hanno sgombrato il campo da qualsiasi equivoco. Dopo la cena, non c’è stato alcun tipo di annuncio ufficiale e adesso i dubbi non ce ne sono. Spalletti ha fatto capire che la sua volontà sia quella di chiudere l’avventura a Napoli. Poi spiegherà lui i motivi della scelta. De Laurentiis adesso valuterà i nomi più adatti per la panchina azzurra. Al momento non c’è un nome favorito rispetto ad altri, ci sono tanti allenatori capaci di giocare sul 4-3-3 e anche liberi. Questo dovrebbe essere il primo criterio. Potrebbe arrivare al capolinea pure il rapporto Giuntoli. Nonostante lo scudetto, si chiude questo capitolo relativo alla guida tecnica. De Laurentiis ha abituato i tifosi a cambiamenti senza mantenere la competitività , questa è una bella sfida. Giuntoli e Spalletti ci hanno messo molto del loro. Spalletti può dimettersi, ma ci sarebbe un patto di non concorrenza e quindi per un anno non potrebbe allenare. Giuntoli ha ancora un anno di contratto, non sono a conoscenza di clausole. La trattativa con la Juventus non è semplice e si è sicuramente rallentata. Ecco perché in casa bianconera ci sono adesso delle riflessioni”.