Mancini, l’amico del CT: “Mancini non arriverà a Napoli, non penso possa andare d’accordo con De Laurentiis”

Dopo l’incessante tumulto di voci che vedono il CT della nazionale, Roberto Mancini, molto vicino al Napoli. In replica ai continui rumors degli ultimi giorni, è intervenuto un amico molto vicino al CT. Riccardo Sorrentino ha dichiarato a Radio Goal: “ Sarei molto felice di vedere Mancini a Napoli, ma l’ho sentito stamattina e mi ha detto che non è vero nulla. Stanno facendo molti nomi per la panchina azzurra, io tempo fa avevo indicato Luis Enrique ed ora ho letto che anche lui è stato accostato al Napoli. Non credo che Mancini arriverà a Napoli, anche perché non penso possa andare d’accordo con De Laurentiis”.