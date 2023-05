Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio e della nazionale serba, è al centro dell’attenzione di più club di Serie A, tra cui la Juventus e il Milan. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il giocatore sarebbe un obiettivo di mercato per entrambe le squadre in vista del futuro. Il prezzo giusto per il cartellino del “Sergente” si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro, in base alle valutazioni realistiche.