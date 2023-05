De Maggio: “Tutti gli uomini ‘papabili’ di ADL. Nella lista già quindici nomi”

Tutti gli uomini del presidente, così recitava il titolo di un film cult degli anni ’70. Il presidente in questione è Aurelio De Laurentiis, pare che nella lista dei papabili vi siano già quindici nomi per il post Spalletti. Valter De Maggio, direttore e giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole del giornalista: “ Per la panchina del Napoli bisogna monitorare anche Roberto Mancini, anche nell’eventualità Allegri andasse ad allenare la nazionale con Mancini a Napoli. Spalletti è toscano ed ha carattere fumantino come De Laurentiis. Sono già quindici i nomi degli allenatori accostati, in caso di addio di Spalletti: Benitez, Conte, Luis Enrique, Motta, Gasperini, Palladino, Negelsmann, Gallardo, De Zerbi, Dionisi, Klopp, Sergio Conceicao, Mancini. Il nome di Gasperini e di Conte? Il primo non scalda troppo il cuore dei tifosi, ce ne sono tre che aggregano di più: De Zerbi, Luis Enrique e Mancini”.