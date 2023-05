Tuttosport – Napoli saluta Spalletti? ADL avvia i casting per il nuovo tecnico

Tuttosport, oggi in edicola, ha svelato un retroscena circa il sondaggio che Aurelio De Laurentiis sta facendo per trovare un nuovo allenatore del Napoli. Tra i profili sondati per sostituire Luciano Spalletti ci sono Thiago Motta, Gian Piero Gasperini e Sergio Conceicao:

“Luciano Spalletti sembra abbia deciso: vuole andare via da vincente, costringendo così Aurelio De Laurentiis a un nuovo cast per trovarne il sostituto. I nomi in ballo sarebbero 5, uno di quali sembra essere un’impresa impossibile: ovvero Antonio Conte, considerando un ingaggio choc da 18.2 milioni di euro al Tottenham da dove è andato via da poco. Molto più fattibile l’arrivo di Gian Piero Gasperini già in passato vicino all’azzurro, quello di Vincenzo Italiano che anche piace al presidente e infine i nomi di Thiago Motta e Sergio Conceicao”.