Tuttosport – Giuntoli potrebbe essere trattenuto da ADL, ecco la situazione

Il futuro del Napoli è incerto con la possibile partenza contemporanea dell’allenatore e del direttore sportivo, mentre si intensificano le voci sul passaggio di Giuntoli alla Juventus dopo otto anni al club partenopeo. La situazione non sembra scontata per il presidente De Laurentiis. Il contratto del direttore sportivo scadrà tra un anno, ma Giuntoli preferisce non creare tensioni nell’ambiente e potrebbe essere trattenuto dal presidente. Secondo Tuttosport, i rapporti tra le squadre bianconere e azzurre sono stati ripristinati, anche se c’è malcontento nella zona di Torino.