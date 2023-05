TuttoSport: Allegri non vuole Giuntoli e preferisce Manna, i dettagli

Il giornale ‘TuttoSport’ riporta oggi che Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha dichiarato la sua intenzione di restare alla guida della squadra bianconera anche il prossimo anno dopo un confronto con la società. Allegri sembra irremovibile nella sua posizione, anche considerando l’enorme somma di denaro in gioco: circa 16 milioni di euro netti per le prossime due stagioni. La decisione finale spetta alla società che, se intende cambiare tecnico, dovrà fare i conti con una spesa complessiva di circa 40 milioni di euro per Allegri e il suo staff. Secondo quanto riportato, Allegri avrebbe espresso la preferenza per una soluzione interna con la promozione di Manna come direttore sportivo, ma se Cristiano Giuntoli dovesse diventare il nuovo ds della Juventus liberandosi dall’accordo con De Laurentiis del Napoli, non sarebbe Allegri a fare un passo indietro.