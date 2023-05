Secondo quanto si legge sul sito ufficiale del Napoli, Spalletti ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. La vittoria per 3-1 sull’Inter fra le mura amiche viene premiata. Gli azzurri torneranno al Konami Training Center di Castel Volturno mercoledì per preparare Bologna-Napoli, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A Tim. Già campioni d’Italia, i partenopei cercheranno di battere il record personale di 91 punti conquistati nella stagione 2017/2018.