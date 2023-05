Quagliarella: “Scudetto strameritato. Gli azzurri hanno costruito qualcosa di stupendo”

Fabio Quagliarella ha parlato alla conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli. Fra i vari argomenti trattati, l’ex calciatore del Napoli nato a Castellammare di Stabia si è complimentato con gli azzurri per lo scudetto vinto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Lo Scudetto del Napoli è in primis strameritato. Anche in questo caso il progetto arriva da lontano. Piano piano, insieme ai tifosi, gli azzurri hanno costruito qualcosa di stupendo. Spero che anche per la Sampdoria possa avvenire qualcosa di simile”.