Marotta: ” Spalletti e De Laurentiis devono continuare a lavorare insieme..”

C’eravamo tanto amati, ma anche le più belle storie d’amore sono destinate a finire. Con Spalletti sempre più vicino all’addio e ADL che tenta di dissuaderlo. Lo stesso De Laurentiis qualche giorno fa commentò il possibile addio asserendo: ” Non tarpo le ali a nessuno “, parole che sanno di commiato. Ogni storia ha un principio e una fine, probabilmente quella tra Spalletti e il Napoli sta volgendo al termine. L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Radio Rai, in merito all’eventuale divorzio tra De Laurentiis e Spalletti: ” Ho la fortuna di conoscere entrambi abbastanza bene. Spero per il bene del calcio che possano continuare a lavorare insieme, sono due valori aggiunti del nostro calcio. Il fatto che si separino mi genera un po’ di amarezza. Hanno fatto una grandissima impresa, frutto di grande competenza e professionalità”.