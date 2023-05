Maldini: “Maradona e il fenomeno i più forti. Spalletti? Non c’è bisogno di chiarirsi”

Paolo Maldini è stato ospite al podcast Muschio Selvaggio di Fedez. L’ex difensore e attuale direttore tecnico del Milan ha parlato, fra le altre cose, dei giocatori più forti al mondo e della presunta lite con Spalletti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Che ricordi ha di Maradona?

“Maradona e Ronaldo il brasiliano sono i più forti. Fortunatamente non ho giocato contro Messi. Cristiano Ronaldo è un grande bomber, ma ha meno magia degli altri due. Io ero veloce e forte fisicamente, ma loro erano ancora più veloci. Diego poi era simpaticissimo: quando l’hanno nominato nella Hall of fame, mi sono vergognato per avergli dato tante di quelle botte. Gli chiesi scusa”.

Ha chiarito con Spalletti?

“Non c’è bisogno di chiarirsi. La cosa più bella della maturità è anche questa. E’ venuta fuori una frase che non ho detto. Io non volevo fare casino ed essere rumoroso, in quel momento i protagonisti erano altri e non noi”.