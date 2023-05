L’ex Coppola: “Il Napoli può competere in campo internazionale! Spalletti via? Vi dico il profilo giusto per il Napoli”

Il preparatore dei portieri, Nando Coppola, è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Sulla festa scudetto: “Pensavo di essere a Napoli quando gli azzurri hanno vinto lo scudetto e invece ero a Parma e devo dire che c’è stata una festa pazzesca, non ai livelli di Napoli, ma enorme!”

Sulla partita con l’Inter: “Il Napoli anche ieri ha dimostrato di poter competere non solo in campo nazionale, ma anche internazionale. Per piccoli dettagli è arrivato solo lo scudetto perché si poteva arrivare anche alla coppa Italia e a disputare la finale di Champions”.

Sul futuro della panchina azzurra: “Ho avuto Antonio Conte come allenatore e devo dire che se dovesse andare via Spalletti, per qualità umane e poi per quelle tecniche sarebbe il profilo giusto. L’ho avuto in un momento della sua carriera di crescita, era agli inizi, ma già ampiamente dimostrava la preparazione e l’ambizione e poi alla Juve si è consacrato e da lì è diventato il grande allenatore. E’ molto esigente, lo è nei confronti della società, dei suoi calciatori, rappresenta un modello per costruire. Non so se a Napoli è mancata l’esperienza, per arrivare in finale di Champions ci competenza, ma non deve mancare la dose di fortuna. Il Napoli ha affrontato un Milan con Leao al top e tutte queste cose incidono altrimenti il Real Madrid vincerebbe sempre la Champions. Ad esempio, Conte nella sua storia Europea probabilmente poteva fare molto di più”.