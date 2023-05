Giuntoli-Juventus: accordo in bilico. Il club diviso in due, Allegri non lo vuole

Sembrava cosa fatta il passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus. E invece, nelle ultime ore, sono sorte delle complicazioni che potrebbero far saltare l’accordo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, il club bianconero è diviso in due parti rispetto all’arrivo dell’attuale ds del Napoli. Da un lato, c’è chi lo vorrebbe – ad esempio Francesco Calvo – per ricostruire al meglio società e squadra; dall’altro chi come Massimiliano Allegri aveva proposto altri nomi per il ruolo di direttore sportivo. Lo stesso allenatore, inoltre, si è indispettito perché non è stato coinvolto nelle valutazioni di Giuntoli.

Trattativa, dunque, in stand by.