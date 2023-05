Ghoulam: “I contratti di De Laurentiis sono validi anche nell’universo”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’ è intervenuto l’ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam: “I contratti del Napoli sono molto dettagliati e includono la validità nell’intero universo. De Laurentiis ha voluto tutelarsi completamente, il che è comprensibile considerando che hanno vinto il campionato. Tuttavia, i contratti sono anche molto lunghi e non dovresti firmarli se non sei d’accordo con tutti i termini inclusi. Ho letto il testo per approfondire la mia conoscenza delle cose, ma è davvero troppo lungo e ripetitivo. In sintesi, De Laurentiis è uno dei migliori imprenditori italiani grazie alla sua capacità di mantenere i conti in ordine e vincere contemporaneamente, grazie ad una solida stabilità finanziaria”.