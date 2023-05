GdS: “Di Lorenzo è un giocatore universale, una delle colonne del Napoli anche per il futuro”

Parole encomiastiche per il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, protagonista indiscusso della 36a giornata di Serie A. Il capitano si è firmato con un gol straordinario, gol decisivo nella vittoria contro l‘Inter, meritevole del riferimento metaforico di “colonna” di questa squadra. Così scrive la Gazzetta dello Sport: ” C’è una caratteristica di questo gol: arriva con un tiro da fuori area. Il Napoli in precedenza aveva segnato solo un’altra rete così in campionato, il 21 agosto con Kvara. Per Di Lorenzo gol stagionali tutti pesanti. Gol tutti diversi, più da attaccante o mezzala che terzino. Perché Giovanni è un giocatore universale ed è una delle colonne del Napoli anche per il futuro”.