Gazzetta – Nuovo tecnico azzurro, tre piste che non possono concretizzarsi e perché

Secondo molti giornali, Luciano Spalletti è con le valigie pronte alla porta. Aurelio De Laurentiis deve mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore, avrà tempo almeno fino all’inizio del ritiro a Dimaro. Molti sono i papabili per la panchina azzurra, ma non tutti i nomi possono concretizzarsi.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte, Jurgen Klopp e Roberto De Zerbi sono i 3 allenatori che non potranno ereditare il posto di Spalletti. Per quanto riguarda Conte e Klopp, il problema è principalmente economico. L’ex Juventus percepiva circa 12 milioni al Tottenham. Discorso analogo anche per De Zerbi che, fra l’altro, attualmente non sembra essere interessato a lasciare la Premier.