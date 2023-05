Autore di una rete da fuoriclasse assoluto contro l’Inter, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato delle dichiarazioni durante il post partita.

Queste le sue parole: “Gol? Mi ha passato la palla Frank, ho trovato spazio sulla trequarti, ho provato a calciare ed è andata bene. Un gol importante per la squadra, volevamo vincere e sono contento. Mi piace esultare con i compagni. Lo dedico al mister. È stato importantissimo per me e per la squadra. Anche a Lecce sono andato in panchina per abbracciarlo”.