Francesco Calvo, attuale Cfo della Juventus, ovvero capo dell’area tecnica, ha voluto commentare la sentenza della Corte d’Appello Federale che ha inflitto una penalizzazione di 10 punti.

Al momento, con questa penalità, la Juventus resta aggrappata alla possibilità di entrare in Champions, ma deve vincere stasera per portarsi almeno a 2 punti dal Milan, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima.

Queste le sue parole:

“Le prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti. Ci aspettavamo che arrivasse prima della partita, è presto per fare ulteriori commenti. Faremo un comunicato stampa a breve. Dobbiamo prima leggere le motivazioni per capire i margini di un ulteriore ricorso”.