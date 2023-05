Criscitiello: “Sentenza Juve? Sarà -12 o -13 ed esclusione dalle coppe”

Il giornalista sportivo Michele Criscitiello, tramite alcune dichiarazioni, ha anticipato il risultato della nuova sentenza – attesa oggi – sul caso Juventus.

Questo quanto dichiarato: “Tornerà a -12 o -13, sarà fatta fuori dalle coppe e Gravina avrà raggiunto il suo obiettivo. Un vero autogol per il calcio italiano, in pieno bando diritti tv e danno di immagine internazionale dopo quello che la Federazione ha già avuto con la non partecipazione al Mondiale in Qatar. Ma le cose belle mica finiscono qui. Nel faldone Juve compare anche il nome di Stefano Braghin, che Gravina ha intanto eletto come capo delegazione della Nazionale femminile“.