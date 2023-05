CdS – Sostituto Spalletti: il Bayern chiede 10mln per Nagelsmann

Con l’addio quasi certo di Luciano Spalletti, il Napoli sta cercando una valida alternativa per la prossima stagione. Tra i vari nomi in lista, c’è quello di Julian Nagelsmann.

L’allenatore è attualmente disoccupato, ma contrattualmente legato al Bayern Monaco fino al 2026. Proprio per questo, come spiegato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, se De Laurentiis volesse portarlo sulla panchina azzurra, dovrebbe versare almeno 10mln di euro (cifra imposta dai Die Roten) per liberarlo.

Una cifra piuttosto alta rispetto alla politica economica del club partenopeo.