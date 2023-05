Il Napoli potrebbe presto accogliere un nuovo giocatore, Lucas Cavani, figlio del celebre Matador. La notizia è stata confermata dal padre durante un’intervista a Dazn: “Mio figlio Lucas sta provando a entrare nella squadra del Napoli, ma l’importante è che trovi la felicità e la passione nel calcio, altrimenti non ha senso. Non voglio che faccia qualcosa solo per obbligo, sia nello sport che nella vita”.