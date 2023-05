Politano festeggia lo scudetto in grande stile, il tatuaggio che lo terrà legato per sempre al Napoli

Non solo Di Lorenzo, anche Politano ha inciso questo scudetto sulla sua pelle con un tatuaggio. L’attaccante azzurro ha dichiarato più volte come questa vittoria per lui fosse un sogno e ha deciso di tatuarsela per poterla ricordare per sempre. Il tattoo lo ritrae intento a sventolare una bandiera con la scritta “campioni d’Italia” davanti al pubblico del Maradona durante la coreografia prima del match con la Fiorentina. Un tatuaggio che simboleggia il legame tra il giocatore, il Napoli e Napoli e che lo terrà per sempre legato a questi colori, questa squadra e questa città.