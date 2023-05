Il Mattino – Sarà sfida Osimhen contro Lukaku al Maradona

Osimhen sfiderà Lukaku al Maradona stasera.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui a Fuorigrotta stasera sarà grande sfida tra due grandi attaccanti della nostra Serie A: “Osimhen è stato determinante in tutta la stagione, un rendimento costante caratterizzato da gol importanti, dal primo al “Bentegodi” nel 5-2 al Verona agli ultimi due contro l’Udinese, quello dello scudetto aritmetico, e alla Fiorentina nel giorno della grande festa allo stadio di Fuorigrotta. Lukaku invece dopo il gol nella partita di esordio a Lecce è stato frenato dagli infortuni nella prima parte di stagione fino alla sosta per i Mondiali e al rientro nel 2023 ha avuto bisogno di tempo per tornare in condizione e ora sta girando di nuovo al massimo”